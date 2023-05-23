CHP'nin İzmir'de AKP binasına siyah çelenk bırakmasına polis engeli

CHP İzmir İl Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu” sözlerinin ardından montaj videoya tepki için AKP İzmir İl Başkanlığı önüne üzerinde “Montajcı sahtekarlarla helalleşmeyeceğiz” yazılı bir siyah çelenk bırakmak istedi.

Çelenge polis engeli

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yanı sıra il yönetim kurulu üyeleri ve partililer, AKP İzmir İl Başkanlığı önüne gitti. Ancak AKP binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, CHP’lilerin bina önüne girmesine izin vermedi. CHP heyeti, çelenk bırakmanın demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak çevik kuvvet amirinden geçişlerine izin vermesini istemesine karşın CHP'lilerin geçisine izin verilmedi.

Bunun üzerine CHP heyeti, siyah çelengi binanın bahçesinin duvarına bırakarak açıklama yaptı. (ANKA)