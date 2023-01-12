CHP'nin emekli maaşı teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP'nin emekli maaşlarıyla ilgili verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla yeniden reddedildi. CHP'li Özgür Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak" dedi.

En düşük emekli maaşının 8 bin 500 lira olmasıyla ilgili verilen önergeye muhalefet partileri destek verdi. Ancak oylama esnasında AKP ve MHP’li vekiller ret oyu verince önerge kabul edilmedi.

Konuyla ilgili CHP’li Özgür Özel’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan önergenin fotoğrafını paylaşan Özel, şu ifadeleri kullandı;

”Az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi. Ancak Genel Kurul salonuna koşarak giren AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi. İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak.”