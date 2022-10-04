CHP'nin 'başörtüsü' teklifi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün "başörtüsü" açıklaması yapmış, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız, bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Duygu Demirdağ’ın YouTube kanalında, düzenlemenin içeriğini açıkladı.

“Gençler sanmasın ki başörtülü arkadaşlar üniversiteye girmesin diyorduk. Özgürlüğü savunduk pek çoğumuz” diyen Özel, “Kanun teklifi şu: Bugüne kadar devlet memurları kanunun kılık kıyafet kısmına, başörtüsünün kamuda serbest olduğu kısmını yazalım altına da imza atalım. CHP evet oyu verecek” ifadesini kullandı.