CHP'nin aday kararı belli, HDP'den 'İmamoğlu' önerisi

Millet İttifakı'nın adayına ilişkin tartışmalar sürerken, yeni iddialar gündemde.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Altılı Masa’nın Ocak ayı içinde adayını belirlemesi yüksek olasılık görülüyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP, Kılıçdaroğlu dışında bir ismi masaya önermeyecek. CHP’de yaygın görüş, zaten muhalefetin adayının her koşulda Erdoğan’a karşı seçimi kazanabileceği yönünde.

Habere göre, HDP kulislerinde, Altılı Masa’nın “karşı tarafı şaşırtma” taktiği izlemesi gerektiği belirtilerek, “İmamoğlu derhal aday ilan edilmeli” görüşü dile getiriliyor.

İYİP’de Kılıçdaroğlu ile seçime gidilirse kazanma şansı olmayacağını düşünen geniş bir kesim var ve Akşener ayrıca inisiyatif almazsa, partiden destek kararı çıkması beklenmiyor.

Böyle bir durumda her partinin ilk turda kendi adayı ile seçime girmesi, ikinci turda en yüksek oyu alan muhalefet adayının desteklenmesi seçeneğinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.