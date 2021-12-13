CHP'lilere saldıran Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaşanan kavgada yumruk yaptığı elinin havadayken çekilmiş fotoğrafıyla dikkati çeken AKP İzmir milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, “Hakaretlerle sosyal medyada linç kampanyalarıyla beni hedef alıyorlar. Bu şekilde beni susturacaklarını ya da durduracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem” dedi.

Özalan, “Sosyal medyada da, Meclis'te de, her yerde rezilliklerine yanıt vermeyi sürdüreceğim. Bilsinler ki tam karşılarında durmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Şebnem Bursalı’ya konuşan Özalan "Vatanım, devletim, milletim, bayrağım benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımız benim için kırmızı çizgidir. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenler karşısında beni bulur demiştim. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da öyle olacak..." dedi.