CHP'li Yavuzyılmaz: Zonguldak'taki 415 madenci uçak olmadığı için yardıma gidemiyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 85 gönüllü madenciyi karayolu üzerinden Adıyaman ve Hatay'a gönderdi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, deprem bölgesine gitmek için hazır olan 415 madencinin ise uçak sorunu nedeniyle alana gidemediğini belirtti.

Halk TV’ye konuşan Yavuzyılmaz, AFAD’ın çok ciddi bir organizasyon eksikliği olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu eksiklik Türkiye’nin en iyi kurtarma ekiplerinin başında gelen Türkiye Taş Kömürü Kurumu madencilerinin bile deprem bölgesine ulaşmasına engel oldu. Zonguldak’ta 500 arama kurtarma madencisi bulunuyor ama buna rağmen sadece 85’i karayoluyla yola çıkarıldı. Onlar da hala deprem bölgesine ulaşabilmiş değiller. Bu dakikadan sonra kalan 415 madenciyi deprem bölgesine sevk etsek bile 15 saat sürecek ve çok geç olacak. Bu sürecin iki uçakla yapılması gerekiyor. Sabah saatlerinden beri yetkilileri defalarca uyardım, aradım, konuştum ama inatla arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmaması konusunda AFAD yetkililerinin bir ısrarı var.

AFAD müdürüyle tartıştım, ‘uçaklar dolu, battaniye taşıyorlar’ dedi. Uçaklar doluysa o zaman Cumhurbaşkanlığı’nın uçakları var, onların gönderin dedim. On binlerce yurttaş yardım bekliyor. Arama kurtarma ekibi diye feryat figan ediyorlar, Zonguldak’ta 415 profesyonel ve ülkenin en iyi arama kurtarma ekibi bekletiliyor. İsyan ediyorum bu duruma, isyan ediyorum. Vatandaşlarımız çaresiz. Görevi kötüye kullanmalarının nedenini vatandaşlarımız canıyla ödüyor. İnsansızca davranıyorlar. Ortada anlaşılmaz bir terslik var.”