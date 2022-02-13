CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı: 'AKP'nin kayıp altın dosyası'

CHP'li milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Twitter hesabından "AK Parti’nin kayıp altın dosyası" başlığıyla yaptığı paylaşımlarda "PTT A.Ş.’nin ‘altın’ alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2.000.000 Dolar’ın buharlaştırıldığını tespit ettik. Paralar ve altınlar kayıp!" dedi.

Kaynağının "PTT Teftiş Kurulu Raporu- 01.10.2021" olduğunu belirten Yavuzyılmaz şu paylaşımları yaptı:

"AK Parti’nin kayıp altın dosyası

PTT A.Ş.’nin ‘altın’ alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2.000.000 Dolar’ın buharlaştırıldığını tespit ettik.

Paralar ve altınlar kayıp!

Kaynak: PTT Teftiş Kurulu Raporu- 01.10.2021

Vurgun yöntemi

2018’de PTT genel müd. ve yrd. kaynağından altın alım satım işi için bir şirketle 3 yıllık kar ortaklığı protokolü imzalar.

Şirketin yönetimine PTT’den de bir daire başkanı girer.

Ertesi gün bu şirkete, teminat dahi alınmadan, 2 milyon dolar aktarılır.

Teftiş kurulu raporuna göre, 3 yıl içindeki olayların özeti

Şirketin Ziraat Katılım Bankası ortak hesabındaki para, aynı bankada hesapları bulunan bir kısım şirket yöneticileri tarafından amacı dışında cari işlemlerinde kullanılır.

Paranın 1,5 milyon dolarlık kısmı şirket kasasına nakit çekilir.

Sonraki banka hesap hareketlerinde bu paranın izine bir daha rastlanmaz.

500 bin dolarlık kısmın ise Dubai’den altın alımı için teminat verildiği söylenir.

Ancak bu altın alımının yapıldığı da tespit edilemez.

Bu süreçler içinde PTT’ye bir kar payı da ödenmez.

Neticede kamu kaynağı olan 2 milyon dolar buharlaşıp gider!"