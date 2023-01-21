CHP'li Veli Ağbaba: Bizim için en iyi aday Recep Tayyip Erdoğan'dır

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba, partiye yeni katılan üyeler için Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlenen rozet takma törenine katıldı.

Ağbaba 14 Mayıs’ta seçim kararı alınacağının ifade edildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili bir tartışma var. Şimdi yeni bir mağduriyet üretmeye çalışıyorlar. Bizim için en iyi adayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün ülkenin geldiği noktada, 2018’den sonra yaşamış olduğumuz sorunların tamamının Recep Tayyip Erdoğan’ın kötü politikaları ve ülkeyi teslim almış olduğu tek adamlık rejiminden dolayıdır.

'Ülkenin gün geçtikçe parası değer kaybediyor'

Eskiden 200 TL ilk çıktığında 131 dolar alınıyormuş, şu anda 200 TL ile 10,6 dolar alınabiliyorsunuz. Tam 121 dolar kayıp var. Bizim 200 TL ile aldığımız adeta Almanların sadakası gibi. Ülkenin gün geçtikçe parası değer kaybediyor. Bir ülkenin parası değer kaybediyorsa, o ülkenin itibarı kayboluyor demektir. Hem de ülke hızla yoksullaşmaya devam ediyor. Asgari ücret 8 bin 500, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu. Rakamın ne olduğunun bir önemi yok, önemli olan alım gücü. 3 bin 500’ün alım gücü 5 bin 500 TL’den yüksek ise burada ciddi bir problem var demektir. Bugün 5 bin 500 TL’ye 3 bin 500 TL’den daha az ekmek, yumurta ve domates alınabiliyor. 8 bin 500 TL ile bırakın 5 bin 500 TL’yi karşılaştırmayı 2 bin 825 TL ile karşılaştırın, alım gücü yüzde 50 daha fazla.

'Yaşadığımız sorunların tamamı tek adam sisteminin ürünü'

Enflasyon düşüyor da fiyatı düşen tek bir şey var mı? TÜİK’le enflasyonu yüzde 60’lar seviyesine çektiler ama fiyatı düşen tek bir kalem yok. Domatesin, ekmeğin, yumurtanın, yağın, şekerin, çayın fiyatı düşmedi. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. O nedenle insanların alım gücünü artıracak politikaları uygulamak gerekiyor. O da nedir? Birincisi tasarruf, ikincisi şatafata ve israfa son vermek, Türkiye’yi tekrar ayağa kaldıracak adımları atmak, tek adamlık sisteminden bu ülkeyi kurtarmaktır. Bu yaşadığımız sorunların tamamı tek adam sisteminin ürünüdür. Dünyada tek adamlıkla yönetilen bütün ülkelerde yoksullaşma, fakirleşme var. Bunu geçmek için de hep birlikte 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Millet İttifakı’nı iktidar yapmak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanını da inşallah cumhurbaşkanı yapmak olacaktır." (ANKA)