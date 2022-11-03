CHP'li vekiller hakkında soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup tehdit ettikleri iddia edilen CHP milletvekilleriyle ilgili ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Vefa Salman’ın henüz görevde olmadığı 2014 yılına ait bir soruşturmanın da dosyaya eklenmesine CHP'li milletvekilleri tepki göstermişti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır mahkeme heyetine “Yazıklar olsun. Bu yaptığınız doğru değil, burada adalet falan yok” dedi. CHP heyeti ardından mahkeme salonunu terk etmişti.