Akaryakıt zamları Tüpraş'a yaradı, kârı 10 kat arttı

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürerken Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (Tüpraş) kârları katlandı.

Sözcü'nün haberine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyar TL olan Tüpraş'ın net dönem kârı, bu yıl üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 1008'lik artışla 11,6 milyar TL'ye yükseldi ve yaklaşık 8 milyar TL'lik piyasa beklentisinin çok üzerinde oldu.

2021'in üç çeyreğinde toplam 2,1 TL net kâr elde eden şirketin 2022'nin üç çeyreğindeki net kârı yüzde 1033 artışla 23,5 milyar TL'ye yükseldi.

2021'in üçüncü çeyreğinde 41,5 milyar TL olan hasılat da 2022'nin aynı döneminde hem satışların hem de kârlılığın artmasıyla 150,6 milyar TL'ye ulaştı.

2021’in dokuz aylık döneminde 95,6 milyar TL olan hasılat, 2022’nin aynı döneminde 365,7 milyar TL’ye yükseldi.

2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde talepteki artışa paralel yüzde 94,2 kapasite kullanımına ulaşan Tüpraş, toplam 21,2 milyon ton ham petrol ve yarı mamulü şarja verirken, 20,1 milyon ton satılabilir ürün üretti. Ürün üretiminde ilk 9 ayda yıllık artış yüzde 11 oldu.

Şirketin bu sabah yayımlanan faaliyet raporunda üçüncü çeyrekte kârlılıktaki artışa işaret edilerek “Ürün marjlarında ise Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bozulan arz dengesi orta distilat marjlarını desteklemeye devam etmiştir. Bu dönemde Tüpraş net rafineri marjı varil başına 14,86 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir” denildi.

Varil başına net rafineri marjı ilk 6 ay için 13 dolar, ikinci çeyrek için 19,8 dolar olarak açıklanmıştı.

Faaliyet raporunda “Petrol ürünlerine olan talepteki artış ve arz kısıntılarına bağlı artan marjların katkısıyla, ilk dokuz aylık dönemde 29,3 milyar TL faaliyet karı elde edilmiş, öz kaynak yöntemiyle değerlenen OPET Petrolcülük A.Ş. ve yatırımlardan gelen 0,7 milyar TL kârın ve 4,2 milyar TL net finansman giderinin etkisiyle, toplamda 25,8 milyar TL vergi öncesi konsolide kâr gerçekleşmiş ve 2,1 milyar TL vergi gideri sonrası 23,5 milyar TL net dönem karı kaydedilmiştir” denildi.