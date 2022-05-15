CHP'li vekilden 'Rize Havalimanı' açıklaması: İnşallah 3 milyon yolcu garantisi vermemişlerdir

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Rize Havalimanı'nın açılışını yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını hatırlatarak “Rize’de havaalanında, Mehmet Cengiz’i yanına alıp, Ulaştırma Bakanı’nı soluna alıp; ‘bu uçaklar niye boş?’ demesi kolay. Bugün 4 kişilik bir ailenin Rize’den İstanbul’a gidip gelmesi 5 buçuk bin lira" dedi.

Başarır "Mehmet Cengiz varsa, mutlaka bir garanti vardır. 3 milyon kapasite dediğine göre, inşallah 3 milyon yolcu garantisi vermemişlerdir. Yoksa Bilecik bilet almaya başlasın, Mersin bilet almaya başlasın. Bunların hepsini biz ödeyeceğiz” diye konuştu.

CHP Bilecik İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Başarır, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Zor bir dönemdeyiz. Gerçekten siyaset kurumu hata yapabilir, ülkeyi yönetenler hata yapabilir ama halkın sorunlarına yabancılaşmışsa burada büyük bir sıkıntı var.

Dün Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Rize’ye sitem ediyor, ‘bu uçaklar niye boş?’ Ama aynı gün Rize’de çay taban fiyatını açıklıyor, 10 lira beklerken, 6.70 açıklıyor. Diyorum ki; Rizeli uçağa binecekte sen onların sırtından bir insen, herkes uçağa da binecek, arabaya da binecek, otobüse de binecek, mutlu olacak. Ama adam bizim sırtımızda olduğu için maalesef bunu yapamıyoruz."

'Ar damarları çatlamış'

İki temel hak olan barınma ve beslenmeyi insanların elinden alan bir iktidar olduğunu söyleyen Başarır "Maalesef ar damarları çatlamış, gerçekleri de görmüyorlar, sokağı da görmüyorlar. Ancak yaptıkları şey havaalanı açmak. Düşünün Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar alın terimizle, kendi paramızla garanti vermeden yapmış olduğumuz Atatürk Havaalanı’nı dün yıkmaya başladılar. Rize’de üç milyon yolcu garantisi vererek havaalanı yaptılar" dedi.

Başarır "Rize’de havaalanında, Mehmet Cengiz’i yanına alıp, Ulaştırma Bakanı’nı soluna alıp, ‘bu uçaklar niye boş?’ demesi kolay. Bugün 4 kişilik bir ailenin Rize’den İstanbul’a gidip gelmesi 5 buçuk bin lira. Asgari ücretten daha fazla, 5 bin 500 lira. Mehmet Cengiz varsa, mutlaka bir garanti vardır. 3 milyon kapasite dediğine göre, inşallah 3 milyon yolcu garantisi vermemişleridir. Yoksa Bilecik bilet almaya başlasın, Mersin bilet almaya başlasın. Bunların hepsini biz ödeyeceğiz" diye konuştu.