CHP'li vekilden partisine: Tek parti faşizmi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı ilgili paylaşımda, “73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı yeter söz milletindir demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter söz milletindir' diyoruz. AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?” diye yazıp sildi.

Bekaroğlu sildiği mesajın ardından şunları yazdı:

“Bu paylaşımı ben yaptım ve birkaç dakika sonra yine ben kaldırdım. Kaldırmamın nedeni sonradan gelen eleştiriler değil, ülkeyi çok partili demokrasiye taşıyan ve seçimi kaybedince, ‘ Biz kaybettik ama ülke kazandı’ diyen insanlara haksızlık yaptığımı düşündüğüm için kaldırdım. Doğru paylaşım bu; 73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti yönetimine ‘Yeter, söz milletindir ’ demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de şimdi AKP ve MHP’nin kurmakta olduğu otoriter/totaliter yönetime karşı ‘Yeter, söz milletindir’ diyoruz.”

İnce'den Bekaroğlu'na tepki: 'Haddini bil!'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra Bekaroğlu’na sosyal medyadan tepki göstererek şunları yazdı:

“CHP’de kadın kotasından PM üyesi, genel başkan yardımcısı ve milletvekili olacaksın, Atatürk ve İsmet Paşa dönemine ‘tek parti faşizmi’ diyeceksin! CHP’de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Ben Atatürk’e, İsmet Paşa’ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!”

'Çok basitleştiriyorsun'

İnce’nin bu mesajla ‘algı operasyonu’ yaptığı ileri süren Bekaroğlu, “Algı operasyonları ile yol alıyorsun, bu üç oluyor bunu benim üzerimden yapıyorsun, üstelik çok basitleşiyorsun; lafları cımbızlayarak, yorumlayarak, ekleyip çıkararak. Çok basitleşiyorsun. Koca Genel Başkansın, ayıp ayıp!" dedi.