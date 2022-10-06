CHP'li vekilden 'Muhterem İnce' tepkisi: Utanç duyuyorum

Muhterem İnce'nin Anayasa Mahkemesi’ne seçilmesine CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi.

Yüksek yargı organlarını kirli ilişkilere alet edenlerin ülkenin bu hale gelmesinden sorumlu olduğunu belirten CHP’li Başarır, “İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’yi önce Sayıştay’a hülle yapar gibi atıyorsunuz sonra Anayasa Mahkemesi’ne üye olarak seçiyorsunuz. Aynı şeyi Yargıtay’da yaptınız. Bir Anayasa Mahkemesi Üyesini Yargıtay’a seçtiniz sonra da bir dosya bile incelemeden Anayasa Mahkemesi’ne yolladınız. Koskoca yargı organlarını, yüksek yargıyı, yandaşlarınızı buralara getirmek için hülle yoluyla kullanıyorsunuz. Bu bir utanç meselesidir. Ne işi var Muhterem İnce’nin Anayasa Mahkemesi’nde?” dedi.

'Bir hukukçu olarak utanç duyuyorum'

AKP’nin liyakat anlayışının ve üst düzey yönetici anlayışının geldiği noktayı işaret eden CHP’li Başarır,” İşte AKP, her zaman olduğu gibi liyakat yerine kendisine sadakat anlayışıyla hareket ediyor. Temel hak ve özgürlükleri kendi anlayışlarına göre şekillendirmek istemelerinin sonucunu burada görüyoruz. AKP, her kamusal alana sirayet etmek için bu yöntemlere başvuruyor. AKP’nin bir diğer adı hülle olmuş durumda. Gerçekten artık, bu eylemlerinizden bir hukukçu olarak, anayasa komisyonu üyesi olarak utanç duyuyorum.” dedi.