CHP'li vekilden kamu çalışanlarına kira yardımı teklifi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılarak büyükşehir statüsündeki kentlerde kamu kurumları ve yerel yönetimlerde görev yapan memur ve sözleşmeli personele aylık net 2 bin TL kira yardımı yapılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Atila Sertel, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, “Büyük kentlere tayini çıkan memurlar çok büyük sıkıntı yaşıyor. Çünkü ev kiraları geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 200-300 oranında yükseldi ve devlet memurları İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e, Adana’ya, Mersin’e Antalya’ya tayini çıktığı zaman ‘yandım’ diye bağırıyor. Çünkü en düşük kira büyük kentlerde 7-8 bin liradan başlıyor ve memurların maaşları kiraya yetmiyor. İşte bu nedenle Meclis’e bir kanun teklifi verdim” dedi.

'Maaşları kiraya gidiyor'

Büyük şehirlerde görev yapan memurların maaşlarının büyük bir kısmının kira bedeline karşılık geldiğini belirten Sertel, sözlerine şöyle devam etti:

“Milletvekillerine sesleniyorum; memurların hali perişan. Çocukları ile geldikleri büyük kentlerde maaşlarının üçte ikisi kiraya gidiyor. Lojman yok, barınacak ev yok. En kötü koşullarda yaşasalar bile maaşlarının büyük kısmını kiraya yatırmak zorunda kalıyorlar. O nedenle bütün milletvekillerinin duyarlı olmasını ve memurların maaşlarına kira yardımı yapılması noktasında destek vermesini istiyorum. Memurlar; Samsun’da, Muğla’da, Antalya’da, İzmir’de, Ankara’da, İstanbul’da gerçekten sıkıntı içerisinde. Onlara maddi destek için kira yardımı olan 2’şer bin liranın kanunla düzenlenerek verilmesini Meclis’e sundum. Sunmak bizden, oylama siyasi partilerden. Bu konuda destek bekliyorum. Destek verenlere de şimdiden teşekkür ediyorum.” (ANKA)