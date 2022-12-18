'AKP'nin özelleştirme borçlarını TL’ye çevirip devasa bir soygun yaptığını tespit ettik'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti’nin Cengiz-Kolin-Limak’a ait olan Akdeniz Elektrik’in özelleştirme borçlarını dolardan TL’ye çevirip devasa bir soygun yaptığını tespit ettik" dedi.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Yavuzyılmaz, söz konusu kamu zararının 910 milyon 922 bin 631 TL olduğunu belirtirken, kararı imzalayan kişilerin ise Binali Yıldırım, Mehmet Şimşek, Berat Albayrak, Naci Ağbal, Ahmet Arslan olduğunu aktardı.

Yavuzyılmaz'ın açıklamasının devamı şöyle:

"2017 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı kararla; Özelleştirmeyle hisse devri yapılan elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin dolarla ödedikleri borç taksitlerinin TL’ye dönülmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesi sağlandı.

Akdeniz Elektrik’in 2017’de kalan ana para borcu: 95 milyon 550 bin dolar. Borç dolarla ödenmeye devam edilseydi ödenecek tutar: 119 milyon 750 bin 256 dolar. TL’ye çevrilince ödenen tutarın dolar karşılığı: 70 milyon 828 bin 525 dolar. Fark: 48 milyon 921 bin 731 dolar. Güncel kurla kamu zararı: 910 milyon 922 bin 631 TL!"