CHP'li vekilden HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya eleştiri: 'Tümüyle siyasi bir dava'

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'nin kapatılmasına yönelik davayı eleştirdi. Söz konusu davanın seçim sürecinde görüldüğünü belirten Kesici, davanın hukuki değil, siyasi bir dava olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kesici, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimin ağzında HDP’nin kapatılma davası hiçbir şekilde hukuki bir dava olarak görülemez. Tümüyle siyasi bir davadır. Hukuken kapatılacaksa seçimden ya birkaç yıl önce kapatılır, insanlar yeni partilerini seçime hazırlayabilme imkanı bulurlar. Veya seçimden sonra kapatılır."