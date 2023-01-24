CHP'li vekilden Bozdağ'a: Hizbullah’a açılan alanı çok tehlikeli görüyoruz

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, tahliye edilen Hizbullah hükümlülerini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu. Hizbullahçıların son birkaç yılda birer birer tahliye edildiğini belirten Bakan, "Hizbullah’a açılan bu alanı çok tehlikeli görüyoruz" dedi.

Bakan, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken öldürülen Gaffar Okkan’ın ölüm yıl dönümünde tahliye edilen Hizbullah hükümlülerini hatırlattı. Daha önce sorduğu, ancak hiçbirine yanıt alamadığı soruları yeniden Adalet Bakanı Bozdağ’a yönelten Bakan, yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan, “Bugün şehit emniyet müdürümüz Gaffar Okkan, Okkan’ın koruma polisleri ve gazeteci Uğur Mumcu’yu saygıyla, minnetle anıyoruz. Bugün hatırlatmamız gereken bir konu var. Tahliye edilen Hizbullah hükümlüleri" ifadesini kullandı. Bakan, "Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan ve polislerimiz Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş’un şehit edildiği suikastın faillerinden Hizbullahçı Suat Çetin, 2019’daki yerel seçimlerden hemen önce ‘yeniden yargılanma’ talebi doğrultusunda verilen infaz durdurma kararıyla tahliye edilmişti" dedi.

Gaffar Okkan suikastı faillerinden tek bir tutuklunun bile kalmadığını belirten Bakan, "Sadece Okkan’ın katilleri de değil; yüzlerce insanı vahşice katleden Hizbullahçılar son birkaç yılda birer birer tahliye edildiler. Çoğu sırra kadem bastı" ifadelerini kullandı.

'AKP’nin Hizbullah’ın siyasi kanadı Hüda-Par ile ilişkisi sonucuna ulaşılıyor'

"Neredeyse hiçbir hükümlü Hizbullahçının şu an cezaevinde olmaması burada doğrudan iktidarın siyasal bakış açısının bir sonucu olduğuna işaret ediyor" diyen Bakan, şöyle devam etti:

"Rahip Brunson, Osman Kavala, gazeteci Deniz Yücel, Gezi Parkı gibi birçok yargı sürecinde yaşadıklarımızdan hareketle; yargı kararlarının doğrudan tek kişinin öfkesiyle paralel verildiği, yani bizzat iktidar tarafından siyasallaştığı ve üstelik HSK eliyle bu siyasallaşmanın tamamlandığı açıkça görülüyor. İktidarın Hizbullahçıları serbest bırakması ve aynı suçtan hükümlü olan başka örgüt üyesi hükümlülerinin aynı hukuksal gerekçelerle tutukluluklarının devam ediyor olması birlikte değerlendirildiğinde; AKP’nin Hizbullah’ın siyasi kanadı Hüda-Par ile ilişkisi sonucuna ulaşılıyor ve tüm bu olanları bize açıklıyor."

Ulaştıkları bu sonucu destekleyen bir başka örnek daha olduğunu söyleyen Bakan, "Hizbullah’ın en büyük hizmetlerinden biri, Gaffar Okkan gibi bir dangalağı öldürmekmiş!’ diye sosyal medya paylaşımı yaparak Gaffar Okkan’a hakaret eden Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı M.T.’nin yargılandığı davada, ‘ifade özgürlüğü’ gerekçesiyle beraat ettiğini; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hizbullah propagandası yapan bu şahsa bir günlük maaş kesme ve Okkan’a hakaretten kınama cezası vermekle yetindiğini hatırlamakta fayda var. Hizbullah’a açılan bu alanı çok tehlikeli görüyoruz. Toplumun belleğine korkunç cinayetlerle kazınmış bu terör örgütüyle ilgili her detay, tüm bu sorular ve cevapları bütün kamuoyunu ilgilendiriyor. Milletvekili olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğim” dedi.

'Tahliye edilen Hizbullahçıların kaçı yurt içindedir?'

Bakan, Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: