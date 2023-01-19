Bakan Bozdağ: Seçim kanunlarındaki değişiklikler aynen uygulanacaktır

Seçim yasasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır" dedi.

Bozdağ, Haber Global'de katıldığı programda seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim yasasına ilişkin konuşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerle ilgili önemli düzenlemeler hem Anayasa'mızda var hem de seçim kanunlarımızda yer alıyor. Anayasa'da 'seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıl içerisinde yapılan seçimlerde uygulanmaz' der. Bazıları bunun seçim sürecinin başlangıcını kast ettiğini söylüyor. Burada kasıt, seçimin yapıldığı tarihe göre yapılır. Seçimin yapıldığı tarihe göre bu hesaplama yapılır. Seçim kanunlarında yapılan önceden de değişiklikler var. 12 Haziran 2011 seçimleri yapıldı, YSK gündemine geldi, oradan bir karar çıktı. Çok net şekilde ifade ediliyor."

'Değişiklikler aynen uygulanacak'

"Muhalefet şerhi yazan üyeler de diyor ki '12 Haziran'da yapılacak seçim için uygulanmaz çünkü seçim süreci takvimi esas alınır' diyorlar" ifadelerini kullanan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada YSK'nın kararı var, seçimin başladığı tarihe göre yapılır diye. Her değişiklikten sonra bu konu tekrar gündeme geliyor. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz diyor. Biz bu 1 yıllık hesabı seçim tarihine göre mi, seçim başlangıcına göre mi yapacağız? Bunun seçim tarihine belirlenmesi gerektiğine karar verilmiştir, aksi de düşünülemez. 1 yıllık süre seçimin yapıldığı tarihe göre belirlenir. Nisanda yürürlüğe girdi ve mayısta 1 yılı geçen bir süre olduğu için seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler, aynen uygulanacaktır.

Bu hesaba yapanlara bir de şunu söylemek lazım, ne menfaatleri var? Sizin dediğiniz gibi olduğunda mayısın hangi tarihi olursa olsun bir yıl doluyor. Barajı da 7'ye indirdik, bunların dediği olursa, barajla ilgili kısım da uygulanmayacak. Barajı indiren uygulamanın olmasını istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Sadece buralara biraz şaibe düşürmek için başlatılan bir tartışma bu. 2011 yılında YSK'nın verdiği 140 numaralı kararı, hepsi çok iyi biliyor. Bir tartışmanın olmadığını çok iyi biliyorlar."

'Muhtemelen mart ayında bir alacağını tahmin ediyorum'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesi hakkında da hakkında da değerlendirmede bulunan Bozdağ, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" dedi.