CHP'li vekilden 'Balcalı Hastanesi' çağrısı: 'Milyonlarca hasta mağdur edildi'

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 6 Şubat depremlerinin ardından riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verilen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin kaderine terk edilmesine tepki gösterdi.

İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nden milyonlarca hastanın tedavi gördüğü, on binlerce tıp hekimi ve sağlık emekçisinin yetiştiği üniversite hastanesinin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Barut, "Hastanenin boşaltılma kararının üzerinden 5 aydan fazla zaman geçti. Güya Balcalı ile ilgili çözüm üretileceği söylenmesine rağmen ortada bir gelişme yok, Balcalı kaderiyle karşı karşıya kaldı" dedi.

'Kimse bilgilendirilmedi'

Hastane önünden seslenen Barut, "Ülkemiz, bölgemiz ve kentimiz için 6 Şubat tarihi büyük bir yıkım getirdi, o deprem felaketi hepimizi acıya boğdu. Yaraları sarmak için herkes seferber olurken, 21 Şubat tarihinde bölgemizin ve ülkemizin en önemli eğitim ve sağlık kurumu olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin boşaltılması kararı duyuruldu. Gerekçe depremde zarar görmesiydi. Burası açıldığı günden bu yana, yaklaşık 50 yıldır on binlerce hekimin yetiştiği, tıp öğrencilerinin, asistanların eğitim gördüğü, yıllık milyonu aşkın hastanın tedavi aldığı çok önemli bir yerdi. Ancak yetkili hiç kimse buranın akıbetiyle ilgili doğru düzgün kamuoyunu bilgilendirmedi" diye konuştu.

'5 aydır gelişme yok'

Balcalı Hastanesi'nin öneminden söz ederek yaşanan belirsizliğin ve sorunların giderilmesini isteyen Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Yatak sayısı 1400'den 200'e dek düşürülen, eğitim ve sağlık hizmeti aksayan, öğrencilerin ve sağlık emekçilerinin yuvasız bırakıldığı Balcalı'da sorunlar çok büyük. Boşaltılma kararının üzerinden 5 aydan fazla zaman geçti. Sonuç hala yok. Güya Balcalı ile ilgili çözüm üretileceği söylenmesine rağmen ortada bir gelişme yok, Balcalı kaderiyle karşı karşıya kaldı. Bölgenin insanları olarak, ülkemizin ve kentimizin değerlerini savunanlar olarak bu duruma kayıtsız kalmadık, kalmayacağız. Adana zaten sağlıkta yetersiz yatırımlarla çok zorluklar yaşıyor. Yoğun bakımlarda yer bulamayan hastalar, randevu dahi alamıyor, tetkik ve tahlillerini yaptıramıyor. Neredeyse 1 yıl sonrasına randevular veriliyor. Balcalı Hastanesi'nin önemi bu süreçte bir kez daha görüldü. Balcalı çok önemli bir değerimiz, gözümüzün bebeğidir. Onu koruyup yaşatmak temel görevimizdir. Biz varız, Balcalı yaşasın, yaşatılsın."