CHP'li vekilden Arınç'a: 'Milleti kaosla tehdit etmeyin, bırakın artık şeytanlığı'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini savunan AKP'li eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, "Genel başkanlar, grup başkanlarıyla toplanır da aynı fikre varırsa 400’ün üzerinde oyla anayasa değişikliği meclisten geçebilir. Yok böyle bir uzlaşma olmazsa, kaos ortaya çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç'ın sözlerine ilişkin açıklamada bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise "Milleti kaosla tehdit etmeyin" dedi.

Tekin'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Milleti kaosla tehdit etmeyin. Bu felaketin üstüne bir de 'nasıl kaos çıkartırız' diye plan yapmayın. Bırakın artık şeytanlığı. Anayasa açık, seçime 4 ay var, YSK işini yapacak, sandık milletin önüne gelecek, millet kaderine karar verecek.

Bülent beye açıkça söylüyorum bir kaos tertibinin, anayasayı ilga etme girişiminin parçası olmayın. Kozmik oda operasyonu gibi millete ağır bedeller ödeten, devleti beka sorunuyla karşı karşıya bırakan planların aracı haline gelmeyin. Anayasa uygulanacak. Bu kadar açık, net."