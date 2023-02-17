Arınç seçimin ertelenmesinde ısrarcı: 'Kabul edin, bu işi sizden daha iyi biliyorum'

AKP'nin eski kurucularından TBMM Başkanı Bülent Arınç, depremlerin ardından seçimlerin ertelenmesine yönelik talebine gelen tepkilere yanıt verdi.

HalkTV'den İsmail Saymaz'a konuşan Bülent Arınç, seçimin ertelenmesi için "savaş hali" şartını koyan anayasa maddesini hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Hayret ediyorum. Ben tamamen hukuki bir konu söylüyorum. Anayasa’nın ilk dört maddesi hariç, her tarafı değişti zaten, 78’inci maddeye tabu gibi bağlı kalamayız. Eğer seçim zamanında yapılabiliyorsa başımın üstüne yeri var, ama bu şartlar altında, ölü sayısını telaffuz etmekten korkuyorum, şu kadar bina yıkılmış, hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz, hangi seçmeni sandığa götüreceksiniz?" ifadelerini kullandı.

'Ayet-i kerime mi var?'

Seçimleri erteleme kararının Meclis'ten çıkması gerektiğinin altını çizen Arınç, "Burası 85 milletvekili çıkarıyor. 85 milletvekilinin yerine kimi koyacaksınız? Rehabilitasyona ihtiyaç var. Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun. 78’inci maddeyi meclis yaparsa olacak tabi, tepeden inme olsun demiyorum ki. Partilerin uzlaşmasıyla mümkün olursa…" dedi.

Daha önce kendisini AKP'nin "özgül ağırlığı" olarak nitelendiren Arınç, partisinin kendi açıklamasını reddetmesini şu sözlerle değerlendirdi: "Ben Tayyip beye gerektiğinde muhalefet etmiş bir insanım. (...) Anayasa ve Adalet komisyonlarında çalışmış, iç tüzüğü uygulamış bir insanım. Mutfakta çalıştım. Bu işi sizden daha iyi biliyorum ya, lütfen kabul edin. Muhalefet bunu dillendiremez, utanır. İktidar böyle bir şeyi söyleyemez, zafiyet kabul eder karşı taraf diye. Ben ikisinin dışında, birisi bunu konuşsun da şu işi kafalardan atalım diye…"

'Aman, ne derlerse desinler...'

Sözlerine yönelik eleştirilerin tamamının "önemli olmadığını" kaydeden Arınç, "Aman, ne derlerse desinler. Binlerce insandan öyle teşekkürler alıyorum, onlar hiç önemli değil. (...) Ben muhalefetin sorumlu davranacağını ümit ediyorum. Karara da saygı duyacağım." dedi.