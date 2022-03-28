CHP'li vekil Halk TV'yi hedef aldı: 'Ak Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün gerçekleştirilen ikinci çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.

6 muhalefet partisi liderinin görüşmesini Halk TV'de değerlendiren Murat Sabuncu, "Altı lider hâlâ Türkiye'yi gerektiği kadar heyecanlandıramıyor" dedi.

Konuya dair sosyal medya paylaşımında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, söz konusu programı izlediğini belirterek Murat Sabuncu, Levent Gültekin ve Halk TV'yi eleştirdi.

Levent Gültekin'i etiketleyerek paylaşımda bulunan Tanal, "İktidarın kullandığı söylemleri kullanmaktadır. CHP ile alıp veremediği ne var" ifadelerini kullandı.

Tanal ayrıca, Halk TV tarafından paylaşılan "Murat Sabuncu: 6 lider hala Türkiye'yi gerektiği kadar heyecanlandıramıyor" paylaşımını, "Ak Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor" notuyla alıntıladı.