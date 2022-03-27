Altılı muhalefetin genel başkanları ikinci çalışma yemeğinde buluştu

Altı muhalefet partisi genel başkanı Ahlatlıbel zirvesinden bir buçuk ay sonra ikinci kez çalışma yemeğinde buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun toplantısı 19.40'ta Deva Partisi Genel Merkezi'nde başladı.

12 Şubat’taki ilk çalışma yemeği, Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel’deki tesisinde Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ile yapılmıştı. Altı partinin genel başkanları 28 Şubat’ta, “Yarının Türkiyesi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” sunumu ve imza törenine birlikte katılmışlardı.