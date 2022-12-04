CHP'li vekil cezaevine girmek için başvurdu: 'Bir hafta farklı cezaevlerinde kalalım'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM İnsan Hakları Komisyon toplantısında, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını yerinde görmek için cezaevine girme önerisi yaptı.

Sözcü'nün haberine göre; Tanal konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Komisyon üyeleri olarak bir hafta boyunca farklı cezaevlerinde kalalım; mahkûm gibi yaşayalım. Aynı havayı soluyarak, aynı ortamda kalalım. Bu yöntemle daha sağlıklı tespitler olur. Kendiniz cezaevinde bir hafta kaldığınızda, hazırladığınız raporun içeriği, başkalarının aktardığı bilgilerle hazırlanandan çok daha farklı olacaktır. TRT Belgesel'de ‘Ailenin Yeni Üyesi' adında bir program var. Program sunucusu yabancı ailelerle aynı sofraya oturuyor, aynı ortamda bulunuyor, aynı işi yapıyor. Bu şekilde o ailelerin yaşadığı sıkıntıları bizzat kendi yaşayarak anlıyor.”

Cezaevleri Alt Komisyon Başkanı AKP Afyon Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise “Hepimizin yerine Mahmut Tanal içeri girsin, bir hafta kalsın, sonra gelip bize gözlemlerini anlatsın'' karşılığını verdi. Tanal da, “Ben hazırım” diyerek Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'a cezaevine girmek için başvuruda bulundu.