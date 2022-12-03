İsveç'in iade ettiği Mahmut Tat cezaevine gönderildi

İsveç'te önceki gün gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan havalanan tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre sağlık kontrolünden geçirilen Tat gece, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutuldu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından da öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Tat daha sonra Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Mahmut Tat 2015 yılında 'PKK üyeliği' suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.