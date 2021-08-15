CHP'li vekil Bozkurt'taki HES görüntülerini paylaştı: 'Neyi saklıyorsunuz?'

CHP Kastamonu milletvekili Hasan Baltacı, selle yıkılan Bozkurt ilçesindeki hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgede çekilen drone görüntülerini paylaştı.

Baltacı Twitter hesabından yayımladığı videoya "Yıkılan HES yapıları burada, yalan söyleyen bakanlar orada. İşte görüntüler. Neyi saklıyorsunuz, kimi koruyorsunuz?" notunu düştü.

Baltacı yayınladığı videoda şu ifadelerini kullandı:

"Başından beri kamuoyunun merak ettiği hidroelektrik santralinin bulunduğu bölgeye gelmeyi başardık. Buraya Bozkurt’un Çiçek Yayla köyünden Tezcan Köyü’ne oradan da Kayaardı Mahallesi’nden ormanlık alandan yürüyerek geldik. Henüz köy yollarındaki tahribat onarılmış değil.

Şu arkamda Bozkurt’un üstüne kurulmuş olan hidroelektrik santralinin regülatörünü ve beton iletim kanallarını görüyorsunuz. Aşırı yağış dolayısıyla bu dağlarda küçücük küçücük vadilerde biriken sular buraya doğru akmış ve regülatörle, iletim kanallarını paramparça etmiş. Ayrıca bu bölgede çok yoğun ormancılık faaliyeti yürütülür. Bu ormanda kesilen tomruklar da sel suyuna kapılarak, önüne regülatörü ve iletim kanalını da alarak Bozkurt’a kadar inmiş.

Tarım Bakanı felaketin ilk anlarında şöyle bir açıklama yapmıştı, ‘Selin en büyük mağduru hidroelektrik santrali’ demişti. Doğanın akışına bu şekilde müdahale edilirse hem hideoelektrik santralleri hem de şehirlerimiz, insanlarımız bu acı bedeli ödemek zorunda kalır. Bunun görüntüsünü de arkamda görüyorsunuz şu anda."