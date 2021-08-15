Sel felaketinde açıklanan can kaybı 62'ye yükseldi

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle 62 vatandaşımız (52 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.

Arama kurtarma çalışmalarına kaç personel ve ekipmanla devam edildiğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapan AFAD kayıp sayısına ilişkin ise bir bilgi vermedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamada "Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var" demişti.