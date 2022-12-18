CHP'li vekil, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamada bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, "Özellikle dış politika ve ekonomi bahisleri eksik kalmıştı onlar da bitti bitiyor. Ondan sonra aday belli olacak" dedi.

Halk TV'de yayımlanan 'Asıl Mesele' isimli programda konuşan Emre, "Adaylık konusunda bir takvime yaklaşıyoruz tabii bunu görmek lazım" diyerek Altılı Masa'nın ortak adayının ocak ayında açıklanacağını tahmin ettiğini belirtti.

Emre konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Adaylık konusunda bir takvime yaklaşıyoruz tabii bunu görmek lazım. Burada genel başkanımızın birkaç defa hatırlattığı bir konu vardı. Cumhurbaşkanı adayı çıkacak biri cumhurbaşkanlığını kazanacak ama geçiş süreci olacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'le ilgili hem belli bir takvime hem uygulamaları hem o geçişin temel önceliklerini belli şekillerde partiler olarak oluşturduk Bu çok yakın bir süreçte sonuçlanacak. Özellikle dış politika ve ekonomi bahisleri eksik kalmıştı onlar da bitti bitiyor. Ondan sonra aday belli olacak."

Ocak ayının kendi tahmini olduğunu belirten Emre, "Yani partilerin oluşturduğu bir takvim yok. Benim de görebildiğim kadarıyla çok uzun süre almayacaktır bu. Onu da söyleyeyim" ifadelerini kullandı.