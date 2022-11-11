CHP'li vekil '1 milyar lira ne oldu' diye sormuştu: İletişim Başkanlığı'ndan Anadolu Ajansı açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hesaplarına ilişkin denetim raporları ile ilgili açıklama yaptı.

Karabat, “Son 3 yılda İletişim Başkanlığı’ndan Anadolu Ajansı’na (AA) aktarılan kaynak yaklaşık 1 milyar TL’yi buluyor. AA bu parayı alıp ne yaptı? Nasıl harcadı? Amaç AA’ya para aktarıp orada daha rahat harcamak mı? İletişim Başkanlığı AA üzerinden neyi gizliyor?” diye sormuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı, kurulduğu Milli Mücadele günlerinden bu yana 102 yıldır devlet bütçesinden ödenek almaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir" ifadelerini kullandı.

Karabat'ın açıklamalarını "çarpıtma" olarak nitelendiren Başar, AA'nın 1984'ten itibaren Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü üzerinden aldığı bu ödeneklerin, 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aktarılmaya başlandığını söyledi.

Başar şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA hakkında tezvirat yapan CHP'li milletvekilinin, bir yasama üyesi olarak 100 yıllık işleyişten, yasalardan ve dünya uygulamalarından haberdar olmaması ibretliktir. CHP'li yetkililere böyle ibretlik durumlara düşmemeleri için resmi kurumlar tarafından şeffaf şekilde paylaşılan bilgileri çarpıtmamaları ve seyahat ettikleri ülkelerde iletişim alanındaki kurumları da ziyaret ederek bilgi sahibi olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz.

CHP'nin bir süredir milli kurumlarımızı, yıpratmak amacıyla hedef aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA'ya yönelik bu çarpıtmanın sistematik dezenformasyonunun bir parçası olduğu aşikardır.

Türkiye Yüzyılı'nın önemli sütunlarından biri olan iletişim alanında hakikat için mücadele ederken, önemli gayretlerimizden biri de devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırma çabalarına karşı koymak olacaktır." (AA)