CHP'li Özgür Karabat: Anadolu Ajansı'na İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan 1 milyar lira ne oldu?

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hesaplarına ilişkin denetim raporları ile ilgili açıklama yaptı.

Karabat, “Son 3 yılda İletişim Başkanlığı’ndan Anadolu Ajansı’na (AA) aktarılan kaynak yaklaşık 1 milyar TL’yi buluyor. AA bu parayı alıp ne yaptı? Nasıl harcadı? Amaç AA’ya para aktarıp orada daha rahat harcamak mı? İletişim Başkanlığı AA üzerinden neyi gizliyor” açıklamasını yaptı.

'Nasıl bir hizmet alımı oldu?'

Karabat’ın sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"AKP’nin ucube başkanlık sistemi ile getirdiği İletişim Başkanlığı’nda karanlık para ilişkileri gün yüzüne çıktı. Sayıştay’ın kırpılmış raporlarında dahi her şey gözüküyor. İletişim Başkanlığı bütçesinden 2020 yılında, mal ve hizmet alımına 329,7 milyon TL harcandı. Bunun yüzde 90,5’i, yani 298,9 milyon TL Anadolu Ajansı’na (AA) verildi. AA’dan nasıl bir hizmet alımı oldu? Bildiğimiz haber ajansında bu kadar büyük bütçeli ne iş yapıldı?

Gelelim 2019 yılına... 308,8 milyon TL mal ve hizmet alımı yapılmış, bunun yüzde 88,6’sı olan 273,7 milyon TL AA’ya aktarılmış. 2019 ve 2020 raporlarında AA’ya aktarılan kaynak gösteriliyor. 2021’de ise gizleniyor. İletişim Başkanlığı 2021’de 451,3 milyon TL’lik mal ve hizmet alımı yaptı. Bunun ne kadarı AA’ya aktarıldı, Sayıştay’ın raporunda yok. Diğer yıllarda olduğu gibi yüzde 90’ı aktarıldıysa 405 milyon TL AA’ya verilmiştir.

'Ayrı bir fon kurulmuş nasıl harcandığı bilinmiyor'

Yani son 3 yılda İletişim Başkanlığı’ndan AA’ya aktarılan kaynak yaklaşık 1 milyar TL’yi buluyor. AA bu parayı alıp ne yaptı? Nasıl harcadı? Amaç AA’ya para aktarıp orada daha rahat harcamak mı? İletişim Başkanlığı AA üzerinden neyi gizliyor? İletişim Başkanlığı’nda 816 personel var. AA’dan alınan hizmet bu personelle yapılamıyor mu? AA’nin kamu ihale kanununa tabi olmaması İletişim Başkanlığı tarafından kullanılıyor mu? İletişim Başkanlığı’ndan AA’ya aktarılan para usulsüzdür. AA, AŞ statüsünde bir şirkettir. Zaten yurt içi ve yurt dışından yüzlerce abonesi ile para kazanıyor. Neden İletişim Başkanlığı’ndan devasa bütçe alıyor? AA, aldığı parayı mali tablolarında ne olarak gösteriyor? İletişim Başkanlığı için bir de ayrı fon kurulmuş. Buradaki para gizli, nereye hangi amaçla harcandığı da bilinmiyor.

'İnisiyatif tamamen İletişim Başkanı Fahrettin Altun’da'

Buradaki inisiyatif tamamen İletişim Başkanı Fahrettin Altun’da. Türkiye’de AKP eliyle sansürün, baskıların arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Medyayı kontrol etmek her türlü kurum kullanılıyor. RTÜK ile TV kanalları kontrol edilirken, İletişim Başkanı Altun ile de sosyal medya dahil tüm platformlarda operasyonlar çekiliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a bir gün bakıyoruz Dışişleri Bakanı gibi, bir gün bakıyoruz İçişleri Bakanı gibi açıklama yapıyor. Sayın Altun, hakikaten siz ne iş yapıyorsunuz? Acaba Altun bu parayı, kültürel devrim için mi harcıyor?

'Yüz milyonlarca lirayı nasıl harcadığınızı kamuoyuna açıklayacak mısınız?'

Hatırlarsanız, başkanlık referandumu sonrası Altun, ‘Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek’ diye tweet atmıştı. Sayın Altun sizin aklınızdaki kültürel devrimde kamu kaynaklarının, tüyü bitmemiş yetimin hakkının har vurup harman savrulması mı var? Sizin kültürel yaşam şeklinizde kendiniz gibi düşünmeyen insanları ötekileştirecek, onları aşağılayacak mecralara kaynak aktarılması mı var? Yüz milyonlarca lira bütçeyi nerelere nasıl harcadığınızı kamuoyuna açıklayacak mısınız? Sayın Altun, sizin döneminizde ölüye diriye küfreden trol orduları ortaya çıktı. Bunlarla ilişkiniz yoksa neden bunların engellenmesi için çalışmıyorsunuz? Yanıtlarınızı merakla bekliyorum."