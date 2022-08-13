CHP'li Torun'dan Süleyman Soylu'ya tepki: Çıkıp millete masal anlatma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bakanlık bünyesinde CHP’li belediyeleri incelemek için özel bir birim kurulduğu” yönündeki açıklamalarına sosyal medya hesabında yayınladığı video ile yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

Torun, "Süleyman Soylu, sen bu devlete yakışmayan bir bakansın! Müfettişleri her gün belediyelerimize gönderen, suç bulamayınca uyduran sensin! Ceza alan AKP’li başkanları koruyan sensin! Pandemide belediyelerimize yapılan bağışlara el koyan da sensin! Çıkıp millete masal anlatma!" dedi.

Torun, Bakan Soylu’nun sosyal medyada paylaşımını alıntılayarak "AKP’li belediyelerin yolsuzluk dosyalarını sümen altı eden sensin! 'İBB’de 557 terörist var' diye yalan söyleyen sensin! Belediye başkanlarımızı yargı kararı olmadan görevden alan sensin! Sıkışınca böyle video çekiyorsun ama bu milletin midesi senin yalanlarını kaldırmaz!" ifadelerini kullandı.