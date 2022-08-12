Süleyman Soylu video yayınladı: 'Özür dilemeye davet ediyorum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Soylu videoyu, ''Devleti itibarsızlaştırmak, denetimi etkisiz kılmak, böylece yapanın yanına kâr kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. 'CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' yalanı, doğrular rakamlarıyla videoda'' notuyla paylaştı.

''Birkaç zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları birtakım iddiaları dile getiriyorlar'' diyen Soylu, ''İddialarına göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açıklarını aramak için özel bir birim kurulmuş. Güya bu sözde birime talimat verilmiş. Hatta açık bulamayanlar için ceza ile tehdit edilmiş. İçişleri Bakanlığı'nda rastgele kanunsuz mevzuatsız bir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz gelişigüzel ceza verilemez” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

''İddianın sahibi belki bilmez. Ama bu ülkede idari hukuku diye yani idari hukuku anlamında bir disiplin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk vardır. Vatandaşlarımız bu tip kurumlarda veya belediyelerde, yerel yönetimlerde gördüğü birtakım kanun dışılıkları, hem valilikleri hem kaymakamlıklara, hem İçişleri Bakanlığına, örneğin CİMER'e her türlü noktaya ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunabilirler. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır. Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlar bu şikayetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma onayı isterler.

İçişleri Bakanı uygun görmesi halinde önce araştırma ve ön inceleme yapan sonrasında soruşturma izni verir ve dosya savcılığa intikal ettirilir. Peki iddia ve iftira edildiği gibi gerçekten CHP'ye herhangi bir partiye, özel bir ayrımcılık var mıdır? Bunu en iyi anlatacak olan herhalde verilen soruşturma izinlerinin ve araştırma ön inceleme onaylarının sayısıdır.

İftira sahiplerine özür dilemeye, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız hale getirmek için iftira atmamaya ve devlete saygı duymaya davet ediyorum.''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığı bünyesinde CHP’li belediyelerin denetlenmesi ve soruşturulması için özel bir birim kurulduğunu söylemişti.