CHP'li Torun'dan Soylu'ya: Terör örgütleriyle kol kola giren bir iktidardan alacak dersimiz yoktur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının katılımıyla Ordu'da gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nda açılış konuşması yaptı.

"Mersin Büyükşehir Belediyemizde şahit olduğumuz gibi, tamamen algı operasyonlarıyla belediye başkanlarımızı sindirmek istiyorlar" diyen Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik olarak “Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz’ deyip saldırılara engel olamayanlar bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler" dedi.

Torun'un konuya dair konuşması şöyle:

'Algı operasyonlarıyla belediye başkanlarımızı sindirmek istiyorlar'

"İktidar her engeli çıkarıyor ancak belediyelerimiz, tüm engelleri halkımızla birlikte aşıyor. Burada başarılı olamadığını gören iktidar, şimdilerde baskının dozunu artırmayı tercih etmiş görünüyor. Mersin Büyükşehir Belediyemizde şahit olduğumuz gibi, tamamen algı operasyonlarıyla belediye başkanlarımızı sindirmek istiyorlar. Biz, İçişleri Bakanlığı’nda belediyelerimiz için özel birim kurulduğunu iyi biliyoruz. Talimatlı müfettişlerin gönderildiğini iyi biliyoruz. Ve iktidara şunu söylüyoruz: Sizin korkutma çabalarınız da, itibar suikastlarınız da bize sökmez. Bizde korkup sinecek belediye başkanı da, sizin algı oyunlarınıza yedirecek belediye da başkanı yoktur.

'Saldırılara engel olamayanlar beceriksizlerini gizleyemezler'

‘Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz’ deyip saldırılara engel olamayanlar bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler. Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez. Tüm belediyelerimiz şeffaftır. Ancak terör örgütleriyle kol kola giren, FETÖ’yü besleyip büyüten, PKK ile masaya oturan bir iktidardan da alacak dersimiz yoktur."

'Siz İngiliz zırhlısıyla ülkeden kaçanların yanındasınız'

İçişleri Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimine 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yapılan konuşmayla ilgili üç ayrı soruşturma izni vermesine de değinen Torun, konuya dair şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde görkemli bir kutlama töreni hazırladı. Bu coşkuya ortak olamayanlar da kutlamaları gölgelemek için ne yapacaklarını şaşırdı. Görüyoruz ki üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen acıları hala geçmemiş. Başkanımız hakkında, sudan sebeplerle, 30 sene önceki işlerden dolayı 3 ayrı soruşturma izni verdiler. Sormak istiyoruz: Bu kadar mı korkuyorsunuz? Atatürk’ün sözlerinden bu kadar mı rahatsız oldunuz? Bir kez daha söylüyoruz: Siz İngiliz zırhlısıyla ülkeden kaçanların yanındasınız, bizim yerimiz ise milli mücadele saflarıdır. Ne yaparsanız yapın, hangi soruşturmayı açarsanız açın başaramayacaksınız. Hiçbir belediye başkanımıza bir santim geri adım attıramayacaksınız."