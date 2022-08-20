CHP'li Torun'dan 'İBB’de 557 terörist var' diyen Soylu'ya: 8 aydır gıkın çıkmıyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Hangi belediyelerine el atsak terör örgütü mensubu çıkıyor” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

Torun, “Madem öyle elini tutan mı var, sen ne iş yapıyorsun? ‘İBB’de 557 terörist var’ demiştin ama 8 aydır gıkın çıkmıyor. Sana açıkça söylüyorum: 557 kişiyi ispatlamazsan namertsin. İftira atıp köşene çekilemezsin” tepkisini gösterdi.

Soylu’nun iftira attığını söyleyen Torun, “İftira atıp köşene çekilemezsin! 249 belediyemizde yüz binlerce kişi ekmek yiyor, hepsini zan altında bırakıyorsun. Dedikodu yapma, emniyet de istihbarat da sizin elinizde. ‘557 kişiyi bize bildirin gereğini yapalım’ dedik. Cevap bile veremedin, utanmadan hala konuşuyorsun” açıklamasını yaptı.

Torun yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi:

“İstanbul’da bombalı eylemlere katılmaktan sabıkalı 4 kişi sizin döneminizde işe alınmış. Ayrıca tutuklanan bir kişi de 2004'ten beri parti üyeniz çıktı. Hepsini bırak devleti FETÖ’ye yuva yapan sizsiniz. Acizce belediyelerimize saldıracağına önce aynaya bak Süleyman Soylu." (ANKA)