Bakan Soylu: Hangi belediyesine el atsak terör örgütü mensubu çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

"AKP'nin büyük devrimlerin altına imza attığını" öne süren Soylu, "Bu ülkeye kaybettirdiklerini yerine koyan bir iktidarız. Cumhur İttifakı ile birlikte yapacak çok işimiz var" dedi.

Soylu şöyle konuştu:

"Etrafımızdaki coğrafyaya huzur getireceğiz, medeniyetimizi dünyaya nakşedeceğiz, kişi başına gelir seviyesini Türkiye'nin, etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın en güçlü ve zengin ülkeleri arasına getireceğiz. Elbette ki otomobilimizi üreteceğiz ama biz ufku açıyoruz, otomobiller üreten bir Türkiye'nin yolunu açıyoruz. Yapacağımız çok iş var. Hep birlikte kendi uçağımızı, helikopterimizi, tankımızı ve bu ülkede kendi yerli milli sermayemizi, bizim yolumuzdan geçen ülkelere örnek olabilecek bir anlayışı gerçekleştireceğimiz için yapacak çok işimiz var.

Ellerine fırsat gelse Apo'yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Selo'yu dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse Amerika'nın talimat verdiği adamları dışarı çıkaracaklar. Ellerine fırsat gelse PKK'nın, PYD'nin ellerini kollarını sallayarak bu bölgede gezmesini sağlayacaklar. Ellerine fırsat gelse 'KHK'lı' deyip FETÖ'den bu ülkeye zarar verenleri, kamudan bizim dışarı çıkardıklarımızı, attıklarımızı bu ülkenin rahat rahat adım atabilmesi için temin ettiklerimizi birer birer yine devletin içerisine yerleştirecekler. Ellerine fırsat gelse Türkiye'nin savunma sanayisini tarumar edecekler, bizi Batı'ya mahkum edecekler. Ellerine fırsat gelse 'S400'ü göndeririz, yerine teslim ederiz' deyip Türkiye'yi savunmasız bir noktada bırakacaklar.

'Bir gecede geriye döndürürler'

Bir gecede geriye döndürürler. Bırakın o bugünkü mavralarını, tafralarını. Yani helalleşme üzerinden millete yeni bir tezgah kurma ayaklarının hepsi samimiyetsizlik fotoğrafıdır. Bir günde açığa çıkıyor. Onun için genç nesillerimizi bunlar teslim alırlarsa sadece bu coğrafya değil, etrafımızdaki coğrafyada da hüzün olur. Türkiye bu aldığı istikameti, Türkiye bu yürüdüğü yolu, Türkiye kazandığı bu anlayışı bunlar sayesinde dumura uğratır.

'Belediyeleri terör örgütü yuvası mı yaptırayım?'

Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü mensubu, terör örgütü iltisaklısı çıkıyor. Attırıyoruz, adamlar Yunanistan'a kaçıyorlar. Yunanistan'dan, 'Beni İstanbul Büyükşehir Belediyesinden attırdılar' diyorlar. Bana kızıyorlar, 'Niye bu soruşturmaları yapıyorsunuz?' diye. Belediyeleri terör örgütü yuvası mı yaptırayım? Bizim görevimiz nedir? Bu ülkeyi terörden muhafaza etmek değil mi? Kalkıp, 'Allah razı olsun, bizi uyandırdınız, size teşekkür ediyoruz, bir eksiklik yapmışız hatamızdan geri dönüyoruz' diyeceğine meseleyi siyasallaştırıp, 'Acaba biz buradan nasıl kurtuluruz?' çaresi içerisindesiniz. Bana vurduğunuz kadar terörü vursaydınız, belki milletin gönlünde yer edebilme fırsatına sahip olabilirdiniz. Onun için onlar ne derse desin, biz yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz sıratı müstakimdir. Çok çalışmalıyız, birlik içerisinde olmalıyız, omuz omuza olmalıyız, aramızdan, şu omuzlarımızdan bir tek nefes bile geçmemeli. Bunu hep birlikte sağlamalıyız."