Akşener'den Soylu'ya: Böyle bir evrak imzalamışsam tut ensemden gereğini yap

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul Güngören’in Tozkoparan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki yurttaşlarla buluştu.

Akşener burada yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, "Dedikodu furyası geziyor, özellikle İçişleri Bakanlığı'nı deruhte eden kardeşimiz sürekli bir gıybet halinde, iftira halinde, dedikodu halinde. İftira attığı, dedikodu yaptığı kişilere dair yaptığı suçlamanın gereğini yapma makamı ama sadece söylüyor. Bu arkadaş Sayın Temel Karamollaoğlu’yla benim Kandil’le evrak imzaladığımı anlattı. İkimizin de dokunulmazlığı yok, ben böyle bir evrak imzalamışsam tut ensemden gereğini yap kardeşim. Türkiye’deki ciddi devlet anlayışı öldü" ifadelerini kullandı.

Akşener şunları söyledi:

"Sayın İçişleri Bakanı, beni uyuşturucuyla ilgili suçluyor. Orada ipin ucunu kaçırmış; Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da 15 Temmuz 2016’ya kadar hiçbir şey yapmamakla suçluyor. Benim devlete duyduğum saygı bu arkadaşın bu tweetlerine cevap vermemi engelledi. Rant için kendilerinden olan insanlara rant aktarabilmek için yandaş koruyabilmek için bu ülkeyi lime lime satmak var özü bu, bunu beraber değiştireceğiz." (ANKA)