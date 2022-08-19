Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan’ın emriydi yaptım, oldu' diyerek kimse sıyrılamayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoyu "'Erdoğan’ın emriydi; yaptım, oldu' diyerek kimse sıyrılamayacak. Hele hele bağımsız olması gereken kurumun yöneticileri, bağımsız davranmadılarsa her şeyleriyle sorumlu olacaklardır. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz. Olmayacak" ifadeleriyle paylaştı.

Kılıçdaroğlu videosunda şu sözlere yer verdi:

"Merkez Bankası politika faizi bir puan indirdi. Vatandaş sanıyor ki 'Bizim de faizimiz indi'. Hayır efendim. Merkez Bankası’ndan kredi alacak olan bankaların faizi düştü. Ama bankaların vatandaşa verdikleri kredinin faizi düşmedi, o faiz giderek arttı. Son 6 ayda bankaların kârı yüzde 400’ü aştı. 'Faize karşıyım' edebiyatı yapıp bankalara, finans çevrelerine, belli gruplara kaynak aktarıldığını hiç kimse unutmasın.

Kur Korumalı Mevduat: para yatıranlar 6 ayda 60 milyar 600 milyon lira gelir elde ettiler. Bunun için 5 kuruş bile vergi ödemeyecekler. 'Faizi indirdim' edebiyatı yapan iktidarın aslında bir avuç tefeciye çalıştığını bütün dünyaya ben de anlatacağım, siz de anlatacaksınız. Politika faizini düşürüp bankalara büyük kâr sağlayanları düşünün. Bu, Merkez Bankası'nın yönetiminin, Saray’dan talimat alıp karar alan yönetimin milletin ekmeğiyle oynaması demektir. Milletin ekmeğiyle oynayanın ekmeği olmaz."