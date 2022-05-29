CHP'li Torun: Operasyonlar için birimler kuruldu, önümüzdeki süreçte operasyonlar artacak

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Van'da üç gün süren "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı" sonrasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında "Demokratik yerel yönetimler üzerindeki siyasi baskıların sona ermesinin de ancak genel seçimlerin kazanılmasına bağlı" dedi.

'İLBANK partizanlığın aracı haline gelmiştir'

İLBANK'ın partizanca bir tutum sergileyerek belediyeler arasında ayrımcılık yaptığını söyleyen Torun, şöyle dedi:

"Siyasi iktidar, yerel yönetimlere ayrılan devlet kaynaklarını partizanca kullanmakta ve birer kamu kurumu olan belediyeler arasında açık bir ayrımcılık yapmaktadır. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyelerin bankası olan İLBANK, bu partizanlığın aracı haline getirilmiştir. Belediyelerimizin ve belediyelerimizde yaşayan vatandaşların hakkı olan kaynaklar, siyasi kararlarla engellenmekte, bu kaynakların tamamına yakını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmaktadır. Belediyelere kaynak sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aynı partizanlıkla hâkim kılınmıştır. Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları engelleyenler, şu an oturdukları koltuklarda görev suçu işlemektedir."

'Operasyonlar için birimler kurulduğunun farkındayız'

Torun, İçişleri Bakanlığı ve MASAK’ta CHP'li belediyelere yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Torba yasalarla, kararnamelerle ve genelgelerle belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden alan ve belediyelerimizin hakkı olan kaynakları kesen iktidar, bir taraftan da siyasi operasyon ve soruşturmalarla baskı kurmaktadır. Yerel seçimleri kaybetmeyi içine sindiremeyen, sonrasında da belediyelerimizin hizmetlerine engel olamayan iktidarın korku içinde olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanlığı’nda ve MASAK’ta belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar için birimler kurulduğunun farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu operasyonların artacağını da gayet iyi biliyoruz. Çalıştayımızda iktidarın bu çabaları değerlendirilmiş, önümüze çıkacak her türlü siyasi operasyona halkımızla birlikte de karşı duracağımız vurgulanmıştır."