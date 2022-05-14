CHP'li Torun: Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecek

CHP Büyükşehir Belediye Başkanları 9. Buluşması, Mersin’de bugün yapıldı. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ordu milletvekili Seyit Torun da katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğindeki toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Toplantıda konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Evet, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir” dedi. (ANKA)