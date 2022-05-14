AKP'li üst düzey yöneticiden Kaftancıoğlu kararı itirafı: 'Ak Parti dahil herkesi vurur'

Halk TV ekranlarında yayınlanan Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası konuşuldu.



Gazeteci İsmail Saymaz, Kaftancıoğlu kararıyla ilgili üst düzey bir AKP'li yöneticinin kendisine söylediği ifadeleri aktardı:

"Yargıtay öyle ayarlamış ki terör suçlarından kurtarıyor ancak cumhurbaşkanıyla ilgili geri adım atamıyor. Ama orada da yedi ay düşürüyor. Ortaya karışık bir denge yapmış. Hukuk böyle olmaz. Eğer suçluysa suçlu, değilse değildir. İçeride yatırmayacak ama bak mahkum ettim diyecekler. Adamlar siyaset yapmış. Bu tamamen siyasi karar. Doğru değil. 10-15 sene önceki paylaşıma bakılacak olursa sadece Kaftancıoğlu değil, çok sayıda kişinin paylaşımlarının dava konusu olması gerekir. AK Parti dahil herkesi vurur. İçinden çıkılmaz. Tuhaf bir hal alır. Kararın açıklandığı tarih de enteresan. İmamoğlu ile ilgili mevzuların pik yaptığı bir dönemde bu olunca CHP kendi içinde toparlandı, kenetlendi."