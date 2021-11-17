CHP'li Toprak: Sağ-sol ayrımını bırakmalı, helalleşmeliyiz, ülke parçalanıyor

CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına da değinen Toprak bu çağrıyı önemsediğini, çünkü ülkenin parçalanma noktasına geldiğini, sağ-sol ayrımının geride bırakılması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Biz artık Anadolu insanı olarak helalleşmeliyiz. Yumruklarımızı sıkmayı bırakmalıyız. Geçmişteki o kini artık bir kenara bırakmalıyız. Helalleşmeliyiz çünkü ülke parçalanma noktasına gidiyor.

"Türkiye Cumhuriyeti zor bir süreçten geçiyor, emperyalistler, dış güçler Türkiye’yi parçalamaya niyetli. Birlik beraberlik içinde olabilmemiz için helalleşmemiz lazım.

"Bugün Kayseri’ye uğramamızın nedeni de bu. Bize kim oy verir vermez. Ama biz Türkiye’nin bu gerçeklerini arkadaşlarımla beraber anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü ayrışmayı bırakmalıyız. Bizim sağda da siyaset yapan arkadaşlarımız var solda da var. Ama şu anda sağ-sol ayrımı yapacak dönemde değiliz. Şu anda biz demokrasi ile cumhuriyeti nasıl ayakta tutarız, bu ülkeyi nasıl parçalanmadan tekrar selamete çıkartırız ona bakıyoruz. Getirilen ucube sistem tek adam sistemi bu ülkeye huzur getirmedi.”