CHP’li Tezcan’dan yurt dışı sandıklarında yaşanan usulsüzlüklere tepki

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışı sandıklarda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili açıklamada bulundu.

Tezcan, Avustralya Sydney’de 2-G sandığında yeni açılan oy pusulası paketinden çıkan bir pusulada AKP’ye ‘evet’ mührünün basılmış olması ve Hollanda Deventer’te cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanmış olan 225 pusulada Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun içerisinde küçük siyah nokta şeklinde işaretler bulunması olaylarıyla ilgili gerekli yasal başvuruları yaptıklarını söyledi.

Tezcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Savcılığa suç duyurusunda bulunduk'

“Bugün yurt dışı seçimlerinde iki ayrı bölgede oy kullanılırken usulsüzlük, sahtecilik girişimini sandık kurulu üyelerimiz tespit edip tutanağa bağladılar. Bunlardan birisi Avustralya’nın Sydney şehrindeki bir sandıkta paketlenmiş oy pusulaları açıldığında oy pusulalarından bir tanesinin önceden Adalet ve Kalkınma Partisi kutusuna ‘evet’ mührünün basıldığı tespit edilmiş ve bu sandık kurulu üyelerimiz tarafından doğrudan tutanak altına alınmış. Oradaki sandık kurulu başkanı dahil usulsüzlüğü tespit etmişlerdir. O paketlerin içerisine tercih mühürlü oy pusulası nasıl girdi, başka yerlerde de benzer usulsüzlükler var mı? Bu ciddi şüphe yaratan bir durum. Derhal hem YSK’ye durum bildirildi hem de özellikle Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na şikayette ve savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Hem sorumlularının ortaya çıkarılıp cezalandırılması için hem de bundan sonra da benzer usulsüzlük girişimlerinin önüne geçmek için takipçisi olacağız.

'Siyah nokta işareti konulduğu görülmüştür'

Avustralya’daki bu usulsüzlük girişiminin dışında bugün yine Hollanda’da Deventer bölgesinde başka bir usulsüzlük girişimini sandık görevlilerimiz tespit etmiş bulunuyorlar. Bu da Deventer’de bir sandıkta 225 adet cumhurbaşkanlığı oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan’ın kutucuğunun içerisinde belli belirsiz sadece arayanın bulabileceği şekilde siyah nokta işareti konulduğu görülmüştür. Bu belli ki belli kişilere gidip oraya oy verin diye önceden talimatlı bir iş olduğu izlenimini ortaya koyuyor. Bunu da sandık kurulu üyelerimiz, görevlilerimiz tespit edip tutanak altına almıştır. Bununla ilgili itirazlarımızı, şikayetlerimizi yapıyoruz.

Benzer usulsüzlük girişimleri zaman zaman sandıklarda olmakla birlikte dünyanın her yerinde müşahitlerimiz ve sandık görevlilerimiz, sandık kurulu üyelerimiz buna karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Sorumluların peşini bırakmayacağız. Bundan sonra da bu tip usulsüzlüklere tevessül etmek isteyenlere buradan uyarımdır; böyle usulsüzlüklerden, sahtekarlıklardan medet ummayın. Ciddi temiz bir seçim yarışı geçirelim. Sonucu herkes kabul edecek. Böyle bir hazımsızlığın ne demokrasiye ne ülkemize ne de seçimlere bir faydası olmayacaktır. Son sözüm de şudur: Ne yaparsanız yapın 14 Mayıs akşamı bu millet bu iktidara 'git' diyecek. Değişime işaret verecek.” (ANKA)