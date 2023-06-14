CHP'li Tekin: Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık

14 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile 28 Mayıs'ta ikinci turda sonuçlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'li Onursal Adıgüzel'i istifaya götüren "sandık güvenliği" konusu yeniden gündeme geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü TV'de katıldığı yayında CHP'nin sandıkta oyların güvenliğini sağlamakta sorun yaşadığını dile getirdi. Oyların güvenliğinin sağlanamadığını iddia eden Tekin, "Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık" dedi.

‘Bendeki veriler daha değişik’

Tekin, partisinin oyları koruyamadığını savundu. 17 bin sandıktan veri alınmadığına yönelik söylemi sorulan Tekin, "Onu ben arkadaşlarımızın verilerini doğru sayarak verdim. Bendeki veriler daha değişik" diyerek konuşmasına yasak getirildiğini öne sürdü.

CHP'nin kullandığı sandık bilgilendirme sistemi için 2 yıldır çabaladığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"CHP yöneticilerinden çoğu beni aradı. Bir tanesi de, 'bu kadar boş konuşuyorsun gel sen buraya kardeşim' demedi. 'Hizmet satın alalım' dedim. Yapacağımız tek şey vardı. İşsizden, sivil toplum örgütüne, avukatlar herkes konuştu. Müşahit dediğin gözlemcidir resmi bir şey değil. 191 bin 700 sandık görevlisi gidecektik. İsterseniz Anadolu Ajansı, TRT ne yaparsa yapsın. Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık.

Onu ben arkadaşlarımızın verilerini doğru sayarak verdim. Bendeki veriler daha değişik. Yeni bir tartışma yaratmak için bunu söylemiyorum. Ben 2020'de çıktım anlatıyorum yani bunları ben nerede anlatacağım? Sonuç olarak partinin mecralarında anlatacağım, Sayın Genel Başkan'a anlatacağım. Bu işle ilgilenen arkadaşları uyarmak benim görevim. Bana yasak geldi."