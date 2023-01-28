CHP'li Tanal'dan Şanlıurfa Cezaevi açıklaması: Hepiniz istifa edecek misiniz?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, önceki günlerde gündeme getirdiği Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün atık sularının Hilvan ilçesinin Yalgın Mezrası’na aktığı iddialarını Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yalanlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Tanal, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü, Adalet Bakanlığı’nı, Urfa Valiliği’ni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek istifaya çağırdı.

'Usule uygun bir kanalizasyon sistemi'

Tanal, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meydan okuyorum sana Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü! İstifasına var mısınız? Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün atık sularının Hilvan ilçesinde Kırbaşı Köyü Yalgın Mezrası’nda yol açtığı tahribatı, videolarla, belgelerle gözler önüne sermiştik. Yanlışı kabul edip köylülerin mağduriyetini gidermesini beklediğimiz Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise ‘Söz konusu iddialar; iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlı olup, gerçek dışıdır’ şeklinde basın açıklaması yapmış. Hodri meydan o zaman! Hep birlikte gidip yerinde keşif yapalım. Kim gerçek dışı beyanda bulunuyor ortaya çıksın. Eğer cezaevinin pis suları açıktan akıp çevreye, araziye zarar vermiyorsa, ağaçları kurutmamışsa, hayvanların telef olmasına yol açmamışsa, köyün içme suyuna karışmamışsa, usule uygun bir kanalizasyon sistemi kurmuşsanız, Mahmut Tanal olarak milletvekilliğinden istifa edeceğim.

'Cezaevinin atık sularının çevreye yönelik zararı kayıt altına alın'

Eğer tespitler beni doğruluyorsa, müteselsil sorumluluk kapsamında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü’nden Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu müdürlerine kadar hepiniz istifa edecek misiniz? Var mısınız? Öyle ‘algı’, ‘gerçek dışıdır’ deyip kurtulamazsınız! Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sizlere karşı köylülerin açtığı davalardan haberiniz yok mu? Şu an cezaevi kanalizasyon sularının Kırbaşı Yalgın Mezrası’na verdiği zarardan dolayı Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi’nde devam eden bir dava var. Öncesinde yetkisizlik kararı verip, adres olarak idare mahkemesini işaret eden yerel mahkemelerde yapılan savunmalar mevcut. Kendinize güveniyorsanız kendi avukatınızın mahkemelerde yaptığı savunmayı paylaşın Ceza ve Tevkifevleri!

Kurduğunuz arıtma sistemi yetersiz mi, değil mi? Cezaevinin atık sularının çevreye yönelik zararı, mağdurlar tarafından düzenli olarak kayıt altına alınmıştır. Tüm deliller toplanmıştır. Hepsi tespitlidir. Zaten tüm deliller, fotoğraf ve videolar mahkemeye sunulmuştur. Bölgede inceleme yapan Şanlıurfa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora, bu rapor doğrultusunda size ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan ‘Sorunu çözün’ uyarısına ne diyeceğiz? Dere yatağı taştığında, yağmur yağdığında, sizi cezaevinin atık suları, köyün içme suyuna karışıyor mu, karışmıyor mu? Köylüler kendi imkanlarıyla, kepçe tutarak cezaevinden gelen pis suyu, atıkları temizlemeye çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Tekrar tekrar meydan okuyorum: Gidip yerinde inceleme yapalım. Yalan söyleyen kimse istifa etsin! Var mısınız?" (ANKA)