CHP'li Tanal'dan Şanlıurfa açıklaması: Sorumlu vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanıdır

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bugün Twitter hesabından Şanlıurfa’da sandık güvenliğinin sağlanması için Şanlıurfa Valiliği’ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na seslendi.
Tanal’ın açıklaması şöyle:
“Şanlıurfa Valiliği’ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na sesleniyorum. Şanlıurfa’da sandık başlarında güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi’dir, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü’dür, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı’dır!”