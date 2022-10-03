CHP'li Tanal'dan Erdoğan'ın Meclis konuşmasına tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin Akçakoca Kadın Kolları Teşkilatı’nın dayanışma toplantısında; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM açılış konuşmasını eleştirdi.

Tanal, “Yine Türkiye’yi bizden olan, bizden olmayan ayrımını yaptı… Bu ülkeyi kim bölmek isterse, kim parçalamak isterse, kim nefret dilini kullanırsa, kim ötekileştirirse terör örgütlerine hizmet etmiş olur” dedi.

'Bu ülkeyi kim bölmek isterse, kim parçalamak isterse...'

Tanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün Sayın Cumhurbaşkanı Meclis açılış konuşmasında, yasama organlarında bugüne kadar tüm cumhurbaşkanlarının konuşmalarına bakın, Tüm cumhurbaşkanlarının müşterek ortak noktası şu olmuştur. Meclis'te yaptığı konuşmalarda, hükümet icraatları, hükümetin yaptıklarının hiçbirisi açıklamamıştır. Hepsi tamamen milli birlik ve beraberlik vurgusu üzerinde, demokrasinin gelişmesi vurgusu üzerinde tüm açıklamalarını yapmıştır.

Dünkü konuşma bunun istisnası, dünkü konuşmasında şu vurgulanmıştır; efendim yine Türkiye’yi bizden olan, bizden olmayan ayrımını yaptı. Bugün mesela İstanbul'da bir açılış yapılıyor, o açılışa Büyükşehir Belediyesi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmiyor. Sürekli dışlayıcı, ötekileştirici dil kullanılıyor. Terör örgütlerinin de zaten sürekli toplumu bölüp parçalama gibi, toplumun huzurunu kaçıran, kaos yaratan, insan haklarını ihlal eden terör örgütleri, insan hakları ve hukuk devletin düşmanı.

O açıdan şu cümleyi açık ve net söylüyorum, bu ülkeyi kim bölmek isterse, kim parçalamak isterse, kim nefret dilini kullanırsa, kim ötekileştirirse terör örgütlerine hizmet etmiş olur. Bu kadar açık ve net. Bunun başka bir izahatı yoktur. Sizden istirham ediyorum, ne olur A partisi B partisi demeden herkesle selamlaşın. Selam vermeyeceğiniz hiç kimse kalmasın." (ANKA)