CHP'li Tanal, 1 dakika boyunca tekrarladı: İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez

Muhalefetin, “Uludağ’ın doğasının ranta açılarak tahrip edileceği” gerekçesiyle karşı çıktığı, AKP’nin milletvekillerinin hazırladığı “Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmeleri sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “84 milyon vatandaşımıza sesleniyorum” diyerek, 1 dakikalık konuşma süresi boyunca “İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez, çözülmez” dedi.
Tanal, bu sözü tam 19 kez tekrarladı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, “1 dakika ne kadar uzunmuş Sayın Tanal” dedi.
(ANKA)