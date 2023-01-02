CHP'li Serter'den Soylu'ya tazminat davası

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisi hakkındaki iddiaları karşısında tazminat davası açtığını belitti.

Serter, “Soylu iddialarını ispat etmek zorundadır, adaletin kestiği parmağın acımayacağını düşünüyorum. Ben Fetullahçı yapılanmanın üyesi olmak şöyle dursun sempatizanı dahi olmamış, Atatürk ilkelerine sonuna kadar bağlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin neferi, sosyal demokrat kimliği ile tanınan ve ömrünü bu uğurda mücadeleye adamış bir kişiyim. Bu zamana kadar FETÖ yapılanması ile ilgili hiçbir ilişkim de olmamıştır” açıklamasını yaptı.

'Soylu'nun bahsettiği diş hekimi halen AKP MKYK yedek üyesi'

"Bu diş hekiminin kim olduğunu Sayın Soylu’nun bilmesine karşın, adını açıklamaması ve dikkatlerden kaçırması da son derece manidar bir detaydır. Tüm araştırmalarımızın sonucu Sayın Soylu’nun bahsettiği bu diş hekimi, halen Ak Parti MKYK Yedek Üyesi olarak Ak Parti’nin mensubudur. Hatta başka bir istihbarata göre Sayın Soylu’nun da danışmanlarından biridir" diyen CHP'li Serter, "Madem bu kişi zamanında Sayın Soylu’nun dediği gibi FETÖ mensuplarına yandaşlık ve aracılık ediyorsa şimdi İçişleri bakanının yanında ne işi var? Bu gerçeklerden sonra Sayın Soylu’ya söylenecek söz yoktur" dedi.

Soylu ne demişti?

CNN Türk’te bir programa konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu bir diş hekimi muayenesine gidiyor, Ekim 2013’te. Orada oturuyorlar konuşuyorlar. Pensilvanya’nın talimatı ve bilgisi dahilinde oradalar. Kemal Bey'de koşa koşa buraya gidiyor. Kılıçdaroğlu burada çok şey konuşuyor. "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" mesajı veriliyor. Orada "Şu adamı İzmir ilinde şu ilçede CHP'den belediye başkanı olmasını istiyoruz" diye Kemal Bey'den rica ediyorlar. Size de uygun bir insandır deniyor. Sonrasında Kılıçdaroğlu bu ismi unutuyor. Daha sonrasında FETÖ örgütü Kılıçdaroğlu'na bu konuda sitem ediyor. Sonrasında ise bu kişi CHP İzmir İl Başkanı oluyor. Şimdilerde ise bu isim milletvekili. Bu isim Bedri Serter. Ben burada isim veriyorum. Oradan bulunanlar üzerinden değerlendirme yapıyorum” ifadelerini kullanmıştı.