CHP'li Sarıbal: Geleneksel tütünün vergisi düşürülmeli

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edileceğini söyledi.

Kanun teklifinin cezai denetim ve yaptırımlardan oluştuğunu belirten Sarıbal, bu şekliyle "kartellere hizmet ettiğini" söyledi.

Tütünün Türkiye'nin önemli bir ürünü olduğunu kaydeden Sarıbal, 2002 yılında 405 bin kişinin tütün üretimiyle ilgilendiğini, 2021'de bu sayının 44 bin 258'e düştüğünü öne sürdü. Sarıbal, her 10 tütün üreticisinden 9'nun üretimden uzaklaştığını savundu.

Tütünde çözümün ithalat olmadığını ifade eden Sarıbal, şöyle konuştu:

"İthalat değil yerel üretim güçlendirilmeli. Bunun için de sözleşmeli tarım gözden geçirilmeli. Çiftçiler bugün şirketlerle sözleşme imzalamakta. Oysa sözleşme birlik tarafından, kooperatif tarafından yapılmalı. Talep şu: Tütüne destek. Tütün sözleşmeleri sahici bir fiyatla olsun. Sözleşmeli tarımdan dolayı çiftçi zarar etmekte. Geleneksel tütünün vergisinin düşürülmesi lazım." (AA)