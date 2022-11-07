CHP'li Salıcı'dan Soylu'ya: Telaşa kapıldın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz” açıklamasıyla ilgili olarak “Peki uyuşturucu bu kadar yaygınlaşana kadar neredeydin Süleyman? Kara paradan, uyuşturucudan ve çetelerden bahsettiğimizden beri telaşa kapıldın. Hepinizden kurtulacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, bugün yaptığı açıklamada “Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz” dedi.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Salıcı, “’Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz’ dedi. Peki uyuşturucu bu kadar yaygınlaşana kadar neredeydin Süleyman? Kara paradan, uyuşturucudan ve çetelerden bahsettiğimizden beri telaşa kapıldın. Hepinizden kurtulacağız” paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Kartellere sesleniyorum' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabı üzerinden kırmızı bültenle aranan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in İstanbul Sarıyer’de gözaltına alınması ve kaldığı villanın bahçesinde ceset aranmasına ilişkin “Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi. Kartellere sesleniyorum; şehirlerimizi terk edin. Sizi yok edeceğiz. Kirli paranızı alın gidin. Size kurban vereceğimiz tek bir evladımız yoktur” açıklamasını yapmıştı.